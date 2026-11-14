Peugeot 208 e 2008 ENVY: debutta il nuovo allestimento

(Adnkronos) –

Peugeot amplia l’offerta di 208 e 2008 introducendo ENVY, un nuovo allestimento che combina personalizzazione estetica, comfort e tecnologia. La versione, annunciata per il mercato britannico, si posiziona sopra ALLURE, dalla quale riprende l’equipaggiamento aggiungendo dettagli esclusivi e ulteriori funzionalità.

La proposta interessa la Peugeot 208 e 2008 e comprende motorizzazioni benzina, ibride ed elettriche, mantenendo una scelta articolata per differenti esigenze di mobilità.

Sul piano estetico, le novità comprendono battitacco in alluminio con scritta Peugeot e cornici delle luci diurne in nero lucido, elementi comuni ai due modelli.

La 208 ENVY adotta cerchi in lega NOMA da 16 pollici, con finitura diamantata Black Mist, tetto Black Diamond e dettagli neri sui paraurti.

Per la 2008 sono invece previsti cerchi KARAKOY da 17 pollici, anch’essi diamantati, che valorizzano il carattere del SUV compatto.

Due le colorazioni distintive: Alvao Green per 208 e Nazare Blue per 2008, entrambe incluse nella configurazione standard.

L’abitacolo introduce sedili anteriori Dynamic, normalmente riservati agli allestimenti GT, rivestiti nel nuovo tessuto turchese TREMEZZO con lavorazione goffrata.

Le cuciture Opalite caratterizzano sedili e pannelli porta, mentre i poggiatesta anteriori riportano il profilo dello stemma Peugeot. Il cielo dell’abitacolo è rifinito in Mistral Black.

La dotazione tecnologica comprende il sistema Open & Go, che permette accesso e avviamento senza chiave, e una telecamera posteriore HD con visuale di 180 gradi.

Restano presenti i sensori di parcheggio anteriori e posteriori, i vetri posteriori oscurati e la strumentazione digitale Peugeot i-Cockpit da 10 pollici.

La 2008 aggiunge un piano di carico regolabile su due altezze.

La gamma britannica prevede per 208 motori benzina da 100 CV, Hybrid da 110 CV ed elettrico da 136 CV.

La 2008 offre invece versioni benzina da 100 e 130 CV, Hybrid da 145 CV ed elettrica da 156 CV.

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