(Adnkronos) – La rottura è arrivata sul nodo più controverso della crisi climatica: l’uscita dai combustibili fossili. Dopo oltre 44 ore di negoziati supplementari, la Cop31 di Antalya non è riuscita a trovare un’intesa condivisa sul documento finale. L’Unione europea, insieme a Regno Unito, Norvegia, Panama e Isole Marshall, ha contestato il testo della presidenza turco-australiana, accusato di ignorare il ruolo di carbone, petrolio e gas nel riscaldamento globale. Una bocciatura politica che mette in evidenza le profonde divisioni tra i Paesi e riapre il confronto sul futuro degli accordi internazionali per il clima.

Il prossimo appuntamento sarà ad Addis Abeba per la Cop32, già ribattezzata la “conferenza della speranza”. Oggi ci è stato ricordato che “il multilateralismo richiede determinazione. Siamo in un momento difficile, ma questa difficoltà è la ragione per cui conta così tanto la Cop che rimane il posto in cui ogni Paese ha una voce e dove ci riuniamo per confrontare questa sfida”, ha dichiaratola rappresentante dell’Etiopia. “Sarà la conferenza della speranza per i giovani che rischiano il mondo in cui vivere, della speranza malgrado le nostre differenze: possiamo ancora riunirci e prendere le decisioni più ambiziose”, ha aggiunto.

“Non sosterremo una decisione che non risponda alla scienza e che invece rischia di acuire il divario fra gli impegni globali e le azioni necessarie”, ha dichiarato il ministro dell’Ambiente dell’Irlanda Darragh O’Brien, parlando per l’Ue e ricordando che la bozza finale “non citava neanche i combustibili fossili”

Il ‘Patto di Antalya’ adottato dalla presidenza congiunta della Turchia e dell’Australia della Cop31, senza il consenso dei Paesi, “non ha saputo cogliere l’emergenza del momento”, ha aggiunto O’Brien al termine del rush finale di negoziati. “Non sosterremo una decisione che non citi neanche i combustibili climatici, che sono i principali motori dei cambiamenti climatici. L’Unione europea non accetta una decisione che ripulisce, anzi colora di verde, i combustibili fossili”, ha aggiunto, al termine di un discorso accolto da applausi. Fra i Paesi che hanno preso la parte dell’Unione europea, anche Panama, la Norvegia e le Isole Marshall.

Il testo respinto sollecita i Paesi a elettrificare le loro economie, i Paesi più ricchi a sostenere finanziariamente l’adattamento ai cambiamenti climatici dei Paesi più poveri, e a minimizzare il “superamento” della soglia dell’aumento di 1,5 gradi della temperatura media che era invece stato sancita come massima a Parigi. Il Patto tuttavia non sostiene “la transizione dai combustibili fossili” chiesta da più di 130 Paesi e include controverse misure per “la cattura e lo stoccaggio” di anidride carbonica.

Sono state comunque approvate decisioni su questioni collegate, inclusa la “transizione giusta” per aiutare i dipendenti del settore ad alto consumo di fossili a passare a una economia a basso impatto di carbonio. “Abbiamo fatto quello che ci era possibile: alla fine non abbiamo imposto questo testo a nessuno, non abbiamo imposto un ultimatum. E’ chiaro che ci sono paesi in questa conferenza che si oppongono a questo testo. Riconosciamo che non c’è consenso sul documento. Quindi, non è stato adottato”, ha dichiarato il co presidente della Cop, il rappresentante della Turchia Murat Kurum. Fra i Paesi che invece non hanno sollevato obiezioni al testo, l’Arabia saudita, il Pakistan, la Cina.

Kurum ha spiegato che la conferenza ha ascoltato “idee diverse” e cercato di “proporre soluzioni”. “Da parte nostra sono stati fatti alcuni sacrifici. Dobbiamo accettare la volontà delle parti”, ha aggiunto, precisando che la presidenza non ha costretto nessuno ad accettare la bozza. “Prendo atto che non c’è accordo su questo testo. Per questo motivo, queste decisioni non sono state adottate”, ha concluso prima di ridare la parola alle delegazioni.

Il mancato accordo è “molto deludente”, ha dichiarato il presidente dei negoziati, Chris Bowen. “C’era un ampio consenso sull’agenda generale. Solo un paio di questioni, alla fine, si sono rivelate inconciliabili”, ha spiegato ai giornalisti. Bowen ha parlato di “linee rosse insuperabili” per alcune delegazioni e ha ribadito che, al di là dei negoziati, la transizione dai combustibili fossili è “inevitabile”.

“Profondamente deluso” il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres. “Condivido la profonda frustrazione di tutti coloro che si aspettavano che i governi fossero all’altezza delle sfide poste dalla crisi climatica – Chi trae profitto dalla distruzione del nostro pianeta non deve mai dettare le condizioni della lotta per salvarlo. I combustibili fossili alimentano la crisi climatica”.

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