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Petroliera colpita da tre proiettili nello Stretto di Hormuz, nessuna vittima

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla1 Settembre 2026
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ROMA (ITALPRESS) – Una petroliera è stata colpita da tre proiettili non identificati mentre era impegnata nel transito in uscita dallo Stretto di Hormuz, al largo dell’Oman. L’episodio è avvenuto a circa 17 miglia nautiche a est di Khasab, nell’enclave omanita di Musandam. A riferire l’incidente è la UK Maritime Trade Operations (UKMTO). Secondo le prime informazioni, non si registrano vittime nè conseguenze ambientali. Le autorità hanno avviato un’indagine sull’accaduto. L’UKMTO ha inoltre invitato le navi in transito nell’area a procedere con cautela e a segnalare eventuali attività sospette. (ITALPRESS).

Foto: Ipa Agency

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