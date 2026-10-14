Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Pestaggio del 50enne a Napoli, nel branco quasi tutti minori: due sono figli di un poliziotto

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla14 Ottobre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Sono almeno una decina i giovani, quasi tutti minorenni, identificati per il violento pestaggio di un 50enne avvenuto sabato sera in piazza Vanvitelli a Napoli. Tra i membri del branco, figurano anche i due figli di un poliziotto, un ragazzo esperto in arti marziali e due ragazzine.  

Sul caso indagano i carabinieri, coordinati dalla Procura ordinaria e quella per i Minorenni di Napoli. La vittima sarebbe intervenuta in soccorso delle figlie, anche loro minori, coinvolte in una lite tra giovanissimi nella movida. Durante il pestaggio, il 50enne è stato investito da un mezzo della nettezza urbana e, nonostante la gravissima ferita ad una gamba, la violenza non si sarebbe fermata. Al momento, le posizioni di tutti i giovani coinvolti sono al vaglio delle degli inquirenti.  

 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla14 Ottobre 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Massimo Giannini, bufera per la frase a diMartedì: “Non ho insultato i disabili”

7 Maggio 2026
primavera

Scoppia la primavera, arrivano sole e temperature oltre i 20°: meteo oggi e domani

13 Marzo 2024

Mare, Musumeci: “Underwater e spazio sfide priorità per il governo”

16 Luglio 2026

Ballando con le Stelle 2023, Mantovan e Porcu eliminati. A sorpresa Caprarica si ritira

3 Dicembre 2023
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno