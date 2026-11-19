(Adnkronos) – Un oggetto quotidiano diventa uno strumento concreto per sostenere la parità di genere. In occasione di Peroni NovembHer 2026, Peroni lancia la Special Edition BeHer, una collezione di calzini volutamente spaiati, realizzata dagli artisti Linea Daria e Antonio Colomboni. Il 100% degli incassi derivanti dalla vendita sarà devoluto a Fondazione Libellula per finanziare attività di sensibilizzazione sui temi dell’equità di genere e dell’alleanza. Birra Peroni raddoppierà inoltre la somma raccolta con una donazione di pari importo. La collezione è disponibile sul nuovo e-store di Birra Peroni e presso il Peroni Store di Roma a Trastevere. Il progetto creativo si basa sull’idea di calzini volutamente diversi tra loro, che possono essere abbinati liberamente. Una scelta che diventa un messaggio simbolico: le differenze non rappresentano un ostacolo, ma possono convivere e contribuire a un obiettivo comune. In questo caso, l’alleanza è il valore da promuovere per favorire una cultura più inclusiva e una maggiore equità di genere. (VIDEO)

“Abbiamo scelto i calzini perché sono già, per loro natura, un simbolo di inclusione. Li abbiamo realizzati volutamente spaiati, lasciando alle persone la libertà di abbinarli come preferiscono. Il messaggio è che le differenze sono naturali, ma quando ci si unisce per raggiungere un obiettivo comune il percorso può diventare più efficace. Sono calzini spaiati, ma cuori alleati”, spiega Viviana Manera, direttrice marketing di Birra Peroni. La collezione, aggiunge, nasce anche dalla volontà di fare leva sulla prima linea di abbigliamento del brand, trasformando un prodotto in un’occasione per continuare a parlare di parità di genere. L’aspetto centrale dell’iniziativa è la destinazione dei fondi: tutti gli incassi della vendita saranno devoluti a Fondazione Libellula e raddoppiati da Birra Peroni. Le risorse sosterranno programmi di sensibilizzazione dedicati alla parità e alla costruzione di relazioni basate sul rispetto e sulla collaborazione.

“Fondazione Libellula è stata coinvolta fin dalla nascita di BeHer, circa due anni fa. Il nostro lavoro è rivolto al contrasto della violenza di genere e di ogni forma di discriminazione attraverso il cambiamento culturale. Questo progetto si muove proprio in questa direzione: prima di passare alle azioni concrete, è importante comprendere la situazione di partenza e individuare come un’azienda possa diventare parte attiva del cambiamento. È un percorso che abbiamo sviluppato insieme al Comitato Scientifico e che si traduce poi in iniziative specifiche”, sottolinea Francesca Panigutto, responsabile comunicazione e fundraising di Fondazione Libellula.

La Special Edition BeHer si inserisce nel più ampio programma BeHer, con cui Birra Peroni promuove iniziative e attività dedicate alla parità di genere e all’inclusione. Il lancio dei calzini rappresenta una delle azioni concrete dell’edizione 2026 di Peroni NovembHer, il mese di appuntamenti che l’azienda dedica al confronto e alla sensibilizzazione su questi temi. “BeHer è un progetto articolato, che comprende l’Osservatorio, attraverso il quale raccogliamo e diffondiamo dati sulla parità di genere, le borse di studio per le discipline Stem e attività di informazione e sensibilizzazione rivolte anche agli studenti universitari. A queste si affiancano iniziative di comunicazione, pensate per portare il tema a un pubblico sempre più ampio”, prosegue Manera.

Il filo conduttore di quest’anno è l’alleanza, intesa come partecipazione condivisa di donne e uomini, imprese e società civile. Accanto alla collezione, si sono già svolti diversi momenti di approfondimento, tra cui: il video podcast Dalla Stessa Parte (?), con Irene Facheris e realizzato da BePowER, l’Erg aziendale dedicato all’empowerment femminile, e il BeHer Talk, con la partecipazione di rappresentanti di Fondazione Libellula, Valore D, Barilla, Fater e Intesa Sanpaolo. La collezione di calzini spaiati porta così il messaggio di Peroni NovembHer fuori dagli incontri e dai momenti di discussione, affidandolo a un prodotto acquistabile e a una raccolta fondi destinata a sostenere le attività di Fondazione Libellula. Un modo per tradurre il tema dell’alleanza in un gesto concreto, con un contributo diretto alle iniziative di sensibilizzazione.

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