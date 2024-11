Perché Mario Cusitore ha lasciato Uomini e Donne, il retroscena sul nuovo amore: “Era in macchina e…”

Nelle prossime puntate di Uomini e Donne vedremo l’addio di Mario Cusitore al trono over, soltanto adesso sarebbe emersa la verità.

Mario Cusitore ha deciso di lasciare Uomini e Donne, il suo addio ancora non è andato in onda ma a breve vedremo il cavaliere dire in studio che preferisce lasciare il programma. In tanti, conoscendo le anticipazioni, si sono chiesti il motivo per il quale l’ex corteggiatore abbia deciso di andare via. Soltanto adesso è emersa una possibile verità che riguarderebbe un presunto nuovo amore dell’ormai ex cavaliere.

Ebbene già da diverse puntate si era notato il disinteresse di Mario Cusitore riguardo al programma e all’idea di trovare davvero qualcuno e adesso, la nuova segnalazione che lo riguarda, con tanto di sua dedica romantica, spiegherebbero cosa potrebbe essere davvero accaduto.

Mario Cusitore e la nuova fiamma, dove sono stati visti assieme

Nonostante la puntata in cui Mario Cusitore decide di lasciare il trono over di Uomini e Donne ancora non sia stata mandata in onda, attualmente è fuori dal daiting show. E a quanto pare avrebbe anche voltato pagina, l’ex cavaliere è stato avvistato con una ragazza sul lungomare a Terracina.

A riportare questo retroscena è stato Lorenzo Pugnaloni, esperto di Uomini e Donne che ha condiviso una segnalazione ricevuta. Questa persona ha raccontato che avrebbe visto Cusitore nella sua auto, la famosa Smart al centro di diversi dibattiti a Uomini e Donne, con una donna sul lungomare di Terracina. A riprova ci sarebbe una storia condivisa dall’ex corteggiatore di Ida Platano che ha condiviso le immagini del tramonto nel comune in provincia di Latina, con tanto di canzone romantica di Andrea Sannino “Abbracciame”.

Mario Cusitore, dunque, potrebbe avere una nuova fiamma e potrebbe essere lei la ragione per cui alla fine ha deciso di lasciare Uomini e Donne. A Maria De Filippi aveva detto che non nutriva interesse per nessuna delle dame presenti, ma potrebbe essere che fuori aveva già qualcuno che lo aspettava. Questo è quello che pensano molti utenti in rete, ad ogni modo bisognerà capire se questa frequentazione – qualora fosse vera – sia seria.

A quel punto, se dovesse essere una relazione vera e propria, non è detto che Mario non decida di presentarla sui social, come tempo fa aveva fatto il suo amico – anche lui ex cavaliere – Ernesto Russo, con la sua nuova compagna. Non ci resta che aspettare e scoprire cosa accadrà.