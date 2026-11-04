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Peraboni: “La transizione sarà vincente quando sarà conveniente per imprese e cittadini”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla4 Novembre 2026
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(Adnkronos) – “La transizione sarà vincente non quando sarà obbligatoria ma quando sarà conveniente, conveniente per le imprese e conveniente per la popolazione”. È il messaggio indicato da Corrado Peraboni, amministratore delegato di Italian Exhibition Group, in occasione di Ecomondo 2026, in corso alla Fiera di Rimini fino a venerdì 6 novembre. Peraboni sottolinea la necessità che il cambiamento verso modelli più sostenibili sia percepito come un vantaggio concreto, capace di coinvolgere non soltanto le aziende ma l’intera comunità. Un percorso che passa anche dalla dimensione internazionale della manifestazione, con la crescita degli espositori e dei visitatori provenienti dall’estero, a conferma del ruolo di Ecomondo come punto di riferimento per il confronto sulla transizione ecologica. 

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