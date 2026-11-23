ROMA (ITALPRESS) – Asdem, l’associazione dei seniores del settore elettrico, aderisce alla proposta del Comitato Promotore della Legge per la rivalutazione delle Pensioni e alla sua campagna di raccolta firme, rivolta a tutti i cittadini italiani. L’iniziativa, di natura popolare, mira a garantire una rivalutazione piena delle pensioni, riconosciute non come privilegio, ma come un diritto.

La proposta di legge coinvolge sia gli attuali pensionati sia i lavoratori in attività, con l’obiettivo di tutelare il valore contributivo presente e futuro, assicurando un sistema pensionistico equo per le generazioni attuali e future.

La sottoscrizione è semplice e può essere effettuata online tramite il sito ufficiale del Ministero della Giustizia, utilizzando una delle seguenti credenziali digitali: SPID, Carta d’Identità Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Il testo completo della proposta è disponibile per la consultazione e il download prima della firma.

Asdem invita tutti i cittadini aventi diritto di voto a sostenere l’iniziativa e a diffonderla tra amici, familiari e colleghi, perchè ogni firma rafforza il messaggio e contribuisce a costruire un futuro più giusto per il sistema pensionistico italiano.

Difendere le pensioni significa salvaguardare la dignità del lavoro e i diritti delle generazioni che verranno.

Per ulteriori dettagli e per firmare, basta collegarsi al sito del ministero della giustizia:

https://firmereferendum.giustizia.it/referendum/open/dettaglio-open/7900000

Asdem è l’associazione che riunisce i dirigenti seniores, pensionati e isopensionati di Enel, Terna, Sogin e altre società elettriche. Promuove la conoscenza e la valorizzazione del welfare seniores, tutelando i diritti e gli interessi dei soci attraverso iniziative informative, culturali e sociali.

Per informazioni e iscrizioni: www.asdem.it

-foto ufficio stampa Asdem (Sandro Neri – presidente Asdem)-

(ITALPRESS).