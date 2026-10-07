Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Pedro si ritira: “Grazie calcio, inizia un nuovo capitolo”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla7 Ottobre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Pedro si ritira. Oggi, mercoledì 7 ottobre, l’attaccante spagnolo ha annunciato l’addio al calcio giocato, dopo aver visto scadere il suo contratto con la Lazio. All’età di 39 anni, l’ex esterno del Barcellona ha annunciato di aver deciso di appendere gli scarpini al chiodo con un toccante video pubblicato sui propri canali social. 

“Penso che sia il momento giusto. Il momento di fare un passo avanti e iniziare un nuovo capitolo nella mia vita”, ha scritto Pedro nel post a corredo del video, “sono orgoglioso di aver vissuto il mio sogno e a tutte le persone che sono state al mio fianco per renderlo realtà. Grazie calcio per avermi reso così felice”. 

Pedro chiude la sua carriera con un palmares da sogno, fatto di tre Champions League, 3 Supercoppe Europee, 2 Mondiali per Club, 5 titoli della Liga e e 3 Coppe del Re. In Inghilterra, con la maglia del Chelsea, ha conquistato una Premier League e un titolo di Fa Cup. I suoi successi con la Nazionale spagnola invece lo hanno portato a vincere un Mondiale, nel 2010, e un Europeo, nel 2012. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla7 Ottobre 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Ustica, fonte Francia: “Avanti con piena collaborazione, sempre forniti elementi”

29 Settembre 2026

Emergenza siccità, la nave “Ticino” diretta a Licata con 1200 metri cubi d’acqua

26 Luglio 2024

Napoli, processo De Laurentiis per falso in bilancio: slitta a dicembre

20 Maggio 2026

Usa-Israele, Biden vara sanzioni contro coloni. Netanyahu: “Non servono”

1 Febbraio 2024
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno