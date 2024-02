Peach sireana e ladra: le nuove trasformazioni nel gioco per Nintendo Switch

(Adnkronos) – Con un nuovo trailer, Nintendo ha annunciato quattro nuove trasformazioni per l'atteso videogioco Princess Peach: Showtime!, in uscita il 22 marzo esclusivamente per Nintendo Switch. Il trailer rilasciato oggi ha svelato nuove trasformazioni che saranno disponibili nel gioco: Peach Pattinatrice sul Ghiaccio, Peach Ladra Misteriosa, Peach Sirena e Peach Supereroina. Ognuna di queste offrirà abilità speciali e un gameplay distintivo, permettendo ai giocatori di esplorare l'universo del gioco in modi innovativi e coinvolgenti. In Princess Peach: Showtime!, la principessa si unirà a Stella, la guardiana del Teatro Splendente, per tentare di salvare il magico edificio dalle grinfie della malvagia Uva Spina e della sua Compagnia dei Mosti. Utilizzando il potere Splendore, Peach dovrà affrontare una serie di sfide teatrali, trasformandosi per combattere contro la troupe di nemici. Oltre a queste nuove trasformazioni, il gioco offrirà ai giocatori la possibilità di vestire i panni di Peach in una varietà di ruoli, dalla spadaccina alla detective, dal ninja alla pasticcera, e molto altro ancora. Per celebrare il lancio del gioco, Nintendo ha inoltre annunciato che i controller Joy-Con in edizione limitata color rosa pastello saranno disponibili presso rivenditori selezionati e su My Nintendo Store dal 22 marzo. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

