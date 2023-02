Fisio fit

Pavia: Un uomo tenta il suicidio

Pavia: Un uomo tenta il suicidio. La città di Pavia, sempre tranquilla non è stata mai abituata ad un evento cosi drammatico che ha scosso gli abitanti nel centro storico. In Corso Cavour un uomo di 31 anni, si sarebbe gettato dalla finestra ma, soltanto le indagini in corso stabiliranno se si è trattato di un incidente o altro. Al momento siamo fermi alla dichiarazione di una passante che, avrebbe visto la scena in diretta la quale porterebbe a pensare che l’uomo si sia buttato volontariamente. L’uomo aveva nelle tasche dei pantaloni ben 8000 € in contanti.

Sul posto sono accorse subito le Forze dell’Ordine oltre ad automedica ed ambulanza per mettere in sicurezza l’uomo. Ora non é più in pericolo di vita ed è stabile al S. Matteo di Pavia.