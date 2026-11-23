(Adnkronos) – Momenti di paura alla Co-op Live Arena di Manchester, dove oltre 12.000 persone sono state evacuate durante il concerto del rapper statunitense Don Toliver dopo il rilascio di una sostanza ancora non identificata tra il pubblico. L’allarme è scattato domenica sera, quando numerosi spettatori hanno iniziato ad accusare problemi agli occhi e alle vie respiratorie. In un primo momento la polizia ha ipotizzato che potesse trattarsi di gas lacrimogeno.

Alcuni video diffusi sui social mostrano persone che tossiscono e si coprono la bocca mentre abbandonano la struttura. Secondo il servizio di ambulanza del Nord-Ovest dell’Inghilterra, più di 50 persone sono state sottoposte a valutazione medica: alcune presentavano sintomi oculari e respiratori. Una è stata trasportata in ospedale per ulteriori accertamenti.

Le autorità hanno avviato le procedure di decontaminazione e aperto un’indagine per stabilire la natura della sostanza e le responsabilità dell’accaduto. Tutti gli spettatori sono stati accompagnati fuori dalla struttura in sicurezza. Al momento, restano da chiarire le circostanze che hanno provocato l’incidente.

Don Toliver, il cui vero nome è Caleb Zackery Toliver, si trovava a Manchester nell’ambito del suo Nitrous Tour. Il rapper dovrebbe esibirsi lunedì alla O2 Arena di Londra e martedì alla OVO Arena Wembley.

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