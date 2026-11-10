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Paternal app, come nasce il “manuale strategico per i padri di oggi”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla10 Novembre 2026
Meno di un minuto

L’applicazione si propone di colmare un grande vuoto di mercato, offrendo indicazioni senza gergo medico astratto, strutturate per tracciare lo sviluppo del bambino e al tempo stesso spiegare quali cambiamenti fisici ed emotivi stia vivendo la partner settimana dopo settimana. 🔴🆕Aggiungi https://demografica.adnkronos.com/ alle fonti preferite e non dimenticare di seguire il canale Youtube di Adnkronos per altre video notizie #paternalapp #gravidanza #papà

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