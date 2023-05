Parte da Fondi il Campionato Italiano di Sand Basket

Si è tenuta venerdì presso la sala conferenze del Castello di Fondi, la presentazione della tappa di apertura del Campionato Italiano di Sand Basket della stagione 2022-23.

Sarà Fondi a fare da apripista in vista di questo imponente evento sportivo in programma il 27 e 28 Maggio 2023 nella splendida spiaggia di Capratica, presso il lido Sat 29 Beach Club.

Seguiranno numerose altre tappe nelle più belle località costiere italiane.

Gremita la sala riunioni del Castello della Città Europea dello Sport 2023.

Sono intervenuti il presidente della Federazione Italiana Sand Basket Gianpaolo Porfidia, arrivato dalla Capitale per l’occasione, il sindaco Beniamino Maschietto, il vice sindaco e assessore al Turismo Vincenzo Carnevale, l’assessore allo Sport Fabrizio Macaro, il vice sindaco del Comune di Formia Giovanni Valerio, Michele Guida, Referente della tappa di apertura, Raffaele Di Russo, presidente del Consorzio Mare Fondi e Maurizia Di Salvo, Referente Sand Basket Nazionale e responsabile della finale nazionale della città di Formia in programma dal 31 agosto al 3 settembre.

L’amministrazione fondana si è distinta e ha infuso entusiasmo e coraggio nelle altre località coinvolte, allo scopo di promuovere sempre più un’avvincente ma poco conosciuta disciplina.

“Un grazie speciale all’assessore Fabrizio Macaro – commentano gli organizzatori – per essere sempre pronto a sostenere lo sport che sappiamo essere volano per il turismo e l’economia e al Presidente Gianpaolo Porfidia per aver dato alla città di Fondi questa importante opportunità, motivo di vanto e di lustro. Adesso siamo pronti per accogliere tutti gli atleti e per poterci divertire insieme. Agli organizzatori ed in particolare a Michele Guida, che curerà l’evento sportivo, auguriamo buon lavoro e agli atleti buon divertimento e soprattutto buon Sand Basket”.

