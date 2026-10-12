Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Parigi, mercato degli Enfants Rouges devastato da un incendio

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla12 Ottobre 2026
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Un incendio ha “devastato” nella notte il mercato degli Enfants Rouges, nel 3° arrondissement di Parigi. Lo ha reso noto il sindaco di Paris Centre, Ariel Weil. “Il mercato degli Enfants Rouges, ahimè, devastato dalle fiamme questa mattina presto. Incendio domato ma mercato totalmente distrutto”, ha postato Weil su X. 

 

 

“Evitate il quartiere di rue de Bretagne”, aggiunge il primo cittadino.. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla12 Ottobre 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Ucraina, Russia non avanza più: a giugno frenata record di Mosca

3 Luglio 2026

Gp Bahrain, Verstappen in fuga: Sainz terzo e Leclerc soffre – La diretta

2 Marzo 2024

Roma, Vigili del fuoco: si insedia il nuovo comandante Boscaino

21 Settembre 2018

Natale, compiti a casa e vacanze: ecco i consigli per ‘salvare’ le feste

19 Dicembre 2023
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno