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Parigi, donna prova a fermare i saccheggiatori: “Perché lo fate?”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla18 Ottobre 2026
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(Adnkronos) – Una donna si è provata a opporre ai saccheggi di Parigi, durante le proteste che hanno messo a ferro e fuoco la Francia nella giornata di ieri. Mentre per la capitale, così come in altre grandi città transalpine, imperversavano i disordini a margine delle manifestazioni degli studenti, una donna è diventata virale nel suo tentativo di fermare alcuni uomini che volevano entrare e distruggere un negozio. 

“Perché lo fate? Fermatevi”, ha urlato cercando di frapporsi, invano, tra i manifestanti e la porta d’ingresso, “non è questa la causa, fermatevi”. Dopo una breve discussione con alcuni uomini, è stata spinta via di forza, con i saccheggiatori che, a volto coperto, sono entrati nel negozio urlando. 

“A cosa serve fare così? Fermatevi”, ha continuato a urlare la donna dopo essere stata allontanata da un passante, che le ha provato a spiegare come le sue rimostranze fossero inutili.  

 

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