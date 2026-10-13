Papa Leone XIV, oggi il giorno del ricovero al Gemelli – Videonews

Il Papa sarà ricoverato oggi in tarda mattinata al Policlinico Gemelli dove subirà un intervento per la rimozione di un nodulo al polmone di cui ha parlato lui stesso al termine dell’Angelus domenica scorsa. Un nodulo “circoscritto” che è emerso dopo un controllo di routine, come ha reso noto la Sala stampa del Vaticano. Papa Leone XIV, 71 anni, potrebbe essere già operato oggi, anche se non è stato ancora specificato. (Videonews di Lavinia Gerardis)