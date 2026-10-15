Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Papa Leone XIV, il nuovo bollettino: “Radiografia torace mostra buona ripresa del polmone”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla15 Ottobre 2026
Meno di un minuto

(Adnkronos) – “Il Santo Padre questa mattina ha eseguito i controlli di routine che sono risultati nella norma. La radiografia del torace ha mostrato la buona ripresa del polmone operato. Ha svolto le attività quotidiane autonomamente. La seduta di fisioterapia ha comportato attività motorie complete. Complessivamente il decorso post-operatorio procede regolarmente”. Lo fanno sapere i dottori Luigi Carbone e Stefano Margaritora nell’ultimo bollettino che aggiorna sulle condizioni di salute del Papa ricoverato al Gemelli di Roma dopo l’operazione di rimozione di un tumore maligno al polmone. 

In aggiornamento
 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla15 Ottobre 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Tris al Maccabi in Europa League ma non basta, Bologna ai play-off

30 Gennaio 2026

Confimprese: le start up delle piccole imprese come volano per la ripresa economica

25 Settembre 2017
Europei

Europei 2024: una destinazione per il calcio continentale

11 Aprile 2024

2 giugno, festa in piazza Quirinale. Zamagni: “Svolta Mattarella su onda di ciò che stiamo vivendo”

15 Aprile 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno