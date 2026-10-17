Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Papa Leone sarà dimesso oggi dal Gemelli, domani l’Angelus dall’appartamento pontificio

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla17 Ottobre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Papa Leone XIV, ricoverato da martedì scorso al Policlinico Gemelli di Roma per la rimozione di un tumore al polmone, sarà dimesso nel primo pomeriggio di oggi. I medici Luigi Carbone e e Stefano Margaritora nell’ultimo bollettino medico spiegano che “in considerazione degli esami del sangue, del controllo radiologico del torace eseguiti questa mattina e valutato il quadro clinico il Santo Padre è stato giudicato idoneo alla dimissione”. lntanto, alle 12, il Pontefice presiederà la messa al decimo piano del Policlinico. 

A quanto si apprende, i medici non hanno parlato di necessità di presidi medici per il Papa una volta rientrato nel Palazzo apostolico vaticano. Il Papa, domani, reciterà la preghiera dell’Angelus dalla finestra dell’appartamento pontificio, comunica quindi il Vaticano.  

 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla17 Ottobre 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Cina, crescono le vendite al dettaglio di beni e servizi nei primi 8 mesi 2026

15 Settembre 2026

La Taiwan Excellence Latina chiude in tre set la sfida con una coriacea Sora

7 Gennaio 2018

Norris in pole al Gp d’Olanda, Antonelli 3°, Ferrari in terza fila

22 Agosto 2026

Totti da Fiorello a Viva Rai 2, la chiamata in diretta a Spalletti

6 Novembre 2023
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno