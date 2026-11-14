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Papa Leone, gaffe in Perù: inizia a parlare… in italiano

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla14 Novembre 2026
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(Adnkronos) –
Gaffe linguistica per Papa Leone XIV. Il Pontefice, durante il suo discorso ai fedeli riuniti davanti alla nunziatura apostolica di Lima, in Perù, ha iniziato a parlare in italiano, scordandosi però, per un momento, che nel Paese sudamericano parlano spagnolo. 

“Un breve saluto prima di partire per la prossima tappa di questo viaggio apostolico”, ha detto, in italiano, il Papa iniziando il suo discorso, per poi però accorgersi dell’errore, “oh, scusate, perdonatemi, sto parlando italiano”. Risate tra i fedeli e immediato il cambio con lo spagnolo: “Qui in casa si parla italiano…”. 

 

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