Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Papa “La pena di morte è inammissibile”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla10 Ottobre 2026
Meno di un minuto

CITTA’ DEL VATICANO (ITALPRESS) – “La pena di morte è inammissibile perchè costituisce un attentato all’inviolabilità e alla dignità della persona. E’ possibile tutelare il bene comune e soddisfare le esigenze della giustizia senza ricorrere alla pena capitale: sono stati sviluppati sistemi di detenzione efficaci che proteggono i cittadini e, al contempo, non privano definitivamente i colpevoli della possibilità di redenzione”. Così su X Papa Leone XIV in occasione della Giornata Mondiale contro la Pena di Morte.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla10 Ottobre 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Rieti, esplosione in fabbrica fuochi d’artificio: morti madre e figlio

8 Luglio 2026

Ricerca, Galli (Mur): “Fondamentale per sistema Paese, conoscenza diventa diagnosi e cura”﻿

2 Aprile 2026

Salvini “I vescovi italiani sparano a zero contro l’autonomia”

28 Agosto 2024

Messi, lacrime e gol nell’ultima partita con l’Argentina: “Non tornare più sarà grande dolore”

7 Ottobre 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno