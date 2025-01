Paolo Bonolis, pronto a voltare pagina in amore? La risposta spazza via ogni dubbio

Paolo Bonolis è pronto a rifarsi una vita, così come ha fatto la stessa Sonia Bruganelli? Il conduttore fuga ogni dubbio in proposito.

Il conduttore di Avanti un altro non ha mai nascosto il suo disappunto in merito alla separazione, chiarendo di aver “subìto” quella decisione. Una volta presa coscienza della realtà, ovverosia del mutamento del sentimento da parte di Sonia Bruganelli, non ha potuto che lasciare andare la persona che ha fatto parte della sua vita per moltissimi anni. Una concessione costretta, ma “giusta”, così l’ha definita. La domanda dunque è d’obbligo: Paolo Bonolis è aperto ad un nuovo amore?

Nel mese di dicembre il conduttore è stato paparazzato in compagnia di Titty, ex tentatrice di Temptation Island. Non è intervenuto nel merito specificatamente, ha però ribadito di non aver intenzione di tornare indietro nel rapporto con l’ormai ex partecipante di Ballando con le stelle. Quest’ultima, del resto, ora sembra concentrata sul rapporto altalenante con Angelo Madonia. Bonolis venne inoltre a scoprire dei tradimenti di Sonia proprio successivamente al sofferto addio.

“Non l’ha presa bene, non era contento” – ha dichiarato Bruganelli negli studi televisivi di Belve – “Non sono riuscita a non farlo, anche un po’ egoisticamente, per liberami la coscienza”. I telespettatori del format condotto da Francesca Fagnani, riflettendo sulle sue parole, hanno sostenuto che – considerando l’imminente separazione – non fosse necessario buttare sulle spalle di Bonolis ulteriore sofferenza.

Paolo Bonolis: dopo Sonia Bruganelli, è aperto ad un nuovo amore?

Il conduttore di Canale 5 ha trascorso le feste natalizie in compagnia di figli e nipoti. Nel mese di luglio Bonolis diventerà nonno tris e dunque attualmente è pieno dell’amore delle persone a lui più care. Ha mantenuto una necessaria “armonia genitoriale” con Sonia Bruganelli, anche per il bene dei suoi figli, soprattutto della primogenita Silvia che più di tutti gli altri ha bisogno della presenza di entrambi.

Il giornalista del Corriere della Sera, al quale è stata concessa l’intervista, ha quindi chiesto al conduttore se fosse aperto ad un nuovo amore. La sua risposta non lascia margine al dubbio: “Ora sto benissimo così” – ha sentenziato – “Sono pieno di amici, ho cinque figli, due nipoti e una terza che nascerà a luglio. Se capita, capiterà”. Ed ha poi concluso: “E se non capita, come si dice a Roma, ciccia”.

Insomma, nessun nuovo amore per il momento. Con una frase ha anche smentito le indiscrezioni che insinuavano di una love story con Titty. Chi vivrà, vedrà.