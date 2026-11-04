Paolo Bonolis ha un nuovo amore? Chi è Carola Moroni, le prime foto insieme

(Adnkronos) –

Paolo Bonolis ha una nuova compagna? A oltre tre anni dalla separazione da Sonia Bruganelli, il conduttore avrebbe ritrovato l’amore tra le braccia di Carola Moroni. I due sono stati pizzicati insieme da ‘Chi’ a Londra, in atteggiamenti complici.

Gli scatti arrivano direttamente tra le vie del mercato di Covent Garden a Londra, dove Bonolis è stato visto abbracciare Carola con naturalezza. La relazione, secondo quanto si legge sul magazine, andrebbe avanti da tempo. I due si sarebbero conosciuti quasi un anno fa, poco prima delle festività natalizie.

Carola Moroni è nata a Roma, ha 32 anni ed è un volto già noto al pubblico televisivo per aver partecipato nel 2023 come tentatrice nel programma ‘Temptation Island’. Oltre all’attività di influencer e imprenditrice digitale, Moroni è laureata in Informatica e da giovanissima ha gestito un locale a Roma.

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