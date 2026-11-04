Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Paolo Bonolis ha un nuovo amore? Chi è Carola Moroni, le prime foto insieme

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla4 Novembre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Paolo Bonolis ha una nuova compagna? A oltre tre anni dalla separazione da Sonia Bruganelli, il conduttore avrebbe ritrovato l’amore tra le braccia di Carola Moroni. I due sono stati pizzicati insieme da ‘Chi’ a Londra, in atteggiamenti complici.  

Gli scatti arrivano direttamente tra le vie del mercato di Covent Garden a Londra, dove Bonolis è stato visto abbracciare Carola con naturalezza. La relazione, secondo quanto si legge sul magazine, andrebbe avanti da tempo. I due si sarebbero conosciuti quasi un anno fa, poco prima delle festività natalizie.  

Carola Moroni è nata a Roma, ha 32 anni ed è un volto già noto al pubblico televisivo per aver partecipato nel 2023 come tentatrice nel programma ‘Temptation Island’. Oltre all’attività di influencer e imprenditrice digitale, Moroni è laureata in Informatica e da giovanissima ha gestito un locale a Roma. 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla4 Novembre 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Iran, Crosetto: “Nessuna nave Marina partita o in partenza verso Hormuz”

5 Maggio 2026

Che Tempo Che Fa, Fabio Fazio annuncia: “Domenica avrò ospite Papa Francesco”

9 Gennaio 2024

Porti, Latrofa “Obiettivo 4 mln di passeggeri a Civitavecchia”

19 Marzo 2026

Mondiali 2026, furto di materiale tecnico nel ritiro dell’Inghilterra

13 Giugno 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno