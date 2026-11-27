(Adnkronos) – “Non so se sono pronto, ma devo, voglio ripartire”. Paolo

Belli sceglie come sempre la sincerità per raccontare il suo ritorno alla musica dopo la tragedia dell’incidente in bicicletta avvenuto lo scorso luglio. Un dolore che ha cambiato tutto e che l’artista emiliano non prova a nascondere dietro il sorriso e l’energia che da sempre accompagnano la sua carriera. “Per vari mesi mi sono chiuso in casa, non me la sentivo di uscire. Poi, o smetti completamente di vivere o riprendi a fare ciò che sognavi da bambino”, spiega in una chiacchierata con i giornalisti “che voglio ringraziare, avete trattato questa storia con eleganza e delicatezza”, dice. L’occasione è la decisione di tornare con il singolo ‘Come se non ci fosse un domani’, una ballad intensa e intimista che segna una svolta nella sua dimensione musicale. Firmata dal cantautore siciliano Mario Incudine, la canzone è nata da una conversazione nella quale Belli gli ha raccontato la propria vita, i ricordi e le esperienze. “L’ha scritta in un nanosecondo, ma io l’ho tenuta nel cassetto perché forse la mia anima non era ancora pronta a cantare una cosa così importante”, scandisce il cantautore.

Un brano che intreccia malinconia e speranza, occasioni perdute, incontri e svolte inattese, mettendo al centro il valore degli affetti. “Sono abituato a salire sul palco con una grande orchestra alle spalle, a far ballare e cantare il pubblico. Stavolta ho voluto lasciare più spazio alla voce e all’interpretazione, cercando una dimensione musicale diversa, più raccolta”. Non c’è, però, una ripartenza che possa cancellare ciò che è accaduto. “Non dimenticherò mai più niente”, dice Belli. E confessa di avere ancora tante cose da dire, anche alla mamma

del

ragazzo, Lina: “Dal primo momento avrei voluto abbracciarla. Ci sarà il momento. Ho bisogno di parlare con tutti, ma datemi tempo: non solo per le procedure legali, proprio per la vita normale”. A raccontare quanto sia stato difficile ricominciare è anche un episodio apparentemente semplice. La prima volta che è uscito di casa ha raggiunto la band per un pranzo, sentendosi protetto dall’abbraccio di quella famiglia artistica che gli sta accanto da oltre trent’anni. Poi, al casello dell’autostrada, la scelta: tornare a casa o raggiungere un amico in montagna per un giro in bicicletta. Ha scelto di andare, nonostante la fatica. La spinta decisiva è arrivata dalla moglie: “Mi ha detto ‘o esci, o ci separiamo e fai ciò che vuoi, perché è la tua vita’. È una donna, e ci va giù dritta. Quella frase non me la dimenticherò mai”.

Il ritorno alla vita, per Paolo Belli passa anche dal palco: sabato scorso ha ritrovato l’affetto del pubblico di ‘Ballando con le stelle’, dove è tornato come ballerino per una notte. “Milly mi ha detto: questa è casa tua. E io mi sono sentito a casa. Se mi piacerebbe tornarci? Sì, credo che se le cose stanno così sarà giusto tornare a casa”. Intanto si prepara a riportare in scena la sua storia con il nuovo spettacolo teatrale ‘Come se non ci fosse un domani’, un viaggio tra parole e musica che debutterà il 6 dicembre all’Auditorium Spira Mirabilis di Formigine, sua città natale, per proseguire il 15 gennaio 2027 a Collegno e il 22 e 23 gennaio al Blue Note di Milano. Da dicembre riprenderanno anche i concerti con la Big Band, con le prime date il 30 dicembre a Sorrento e il primo gennaio a Gatteo. Uno spettacolo e un tour nel segno di un ritorno alle atmosfere degli anni Novanta, ma con la consapevolezza di oggi. “L’energia è quella dei trent’anni, ma siamo diventati grandi”, racconta, citando anche l’entusiasmo un po’ incosciente degli esordi.

Il coraggio, ammette, dovrà ancora trovarlo. Ma non vuole indossare maschere: “Sono sempre stato uno che dice le cose senza filtri e credo che non riuscirò a non farlo neanche stavolta”. E se fino a pochi mesi fa la sua canzone del cuore era ‘What a Wonderful World’, oggi la risposta è cambiata: ‘Heylà come và’, il brano dei suoi Ladri di Biciclette. Anche il suo sguardo sulla vita è cambiato: “Ho sempre cercato di essere rispettoso, ma ora so che la vita è un bene straordinario, al quale bisogna prestare un’attenzione infinita, perché può cambiare veramente tutto in un attimo”. La sua missione, dice, resta quella di sempre: “Portare serenità agli altri. Non so se tornerò quello di prima. Ma so che voglio provarci”.

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