(Adnkronos) – “Dopo tanti anni posso dire che sto bene, sono tranquilla. Ho ritrovato la serenità e me stessa”. Paola Caruso, ospite oggi a Verissimo, è tornata a parlare della sua vita che nell’ultimo anno ha subito una svolta importante, ma questa volta in positivo. Secondo l’ex Bonas di ‘Avanti un altro’, il merito è anche della sua mamma Wanda scomparsa nel 2025: “Io sono sicura che lei se n’è andata perché aveva una missione, proteggermi. In questo anno la mia vita è cambiata e non può essere un caso”.

La mamma si è ammalata di Alzheimer negli ultimi dieci anni della sua vita: “È una malattia che ti consuma. Oggi mi manca il suo profumo, quando l’abbracciavo sentivo il suo profumo che mi ricordava quando ero piccola”. L’unico rimpianto di Caruso è che sua mamma non abbia potuto godersi il figlio Michele, “per il resto conservo dei bellissimi ricordi di lei e di mio padre”. Oggi nella sua vita c’è Fabio Talin, che ha avuto un ruolo importante in questa sua rinascita. Il compagno, lontano dal mondo della televisione, ha un bellissimo rapporto con il figlio Michele: “Vanno d’accordo, sono proprio in sintonia e questo mi rende davvero serena e felice”, ha raccontato la showgirl.

E sulle condizioni di salute del piccolo Michele, oggi 7 anni, che nel 2022 durante una vacanza a Sharm el-Sheikh in Egitto ha subito una lesione al nervo sciatico a causa di un’iniezione somministrata per curare la febbre, Paola Caruso ha raccontato: “Siamo tornati negli Stati Uniti per un controllo, a distanza di un anno e mezzo dall’ultimo intervento. Il problema suo è permanente, a oggi la medicina non ha modo per riparare al danno fatto. Ma con gli interventi si può arrivare a una soluzione, per aiutarlo a condurre una vita normale. Nel corso della sua vita – continua Caruso – dovrà sempre sottoporsi a degli interventi”. Oggi Michele cammina e corre: “Il piede è solo più piccolo rispetto all’altro. Per i medici è meglio fermarsi al momento, servirà un altro intervento al piede ma solo in futuro”. Fino al termine del suo sviluppo – ha spiegato la showgirl – il piccolo Michele dovrà continuare a sottoporsi a ulteriori interventi. Michele ha cominciato a giocare a calcio: “Lo sognava da sempre e i medici mi hanno detto che gli farà solo bene. È tornato a vivere, come tutti gli altri bambini”, ha aggiunto Caruso in lacrime.

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