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Palazzo (Regione Lazio): “”‘In Lazio-be excellence. Lazio tourism market’ accende riflettori su

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla17 Ottobre 2026
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Per Elena Palazzo si deve puntare sulla qualità dell’offerta, costruire nuove relazioni commerciali e far conoscere anche le destinazioni meno note, dai borghi alle aree interne, dalle coste ai percorsi enogastronomici e sportivi. Le dichiarazioni dell’assessore Turismo, Ambiente e Sport della Regione Lazio, in occasione della presentazione della prima edizione di ‘In Lazio-be excellence. Lazio tourism market’, la manifestazione dedicata alla promozione delle eccellenze turistiche, culturali e territoriali del Lazio.

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