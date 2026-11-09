Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Pagano (Garante detenuti Comune Milano): “Sovraffollamento è grandissimo problema”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla9 Novembre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – “C’è un aumento dei detenuti, il sovraffollamento è un grandissimo problema”. Ad affermarlo il garante dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Milano Luigi Pagano a margine della presentazione di “Limen, oltre la pena”, a Milano. 

La popolazione detenuta nelle carceri italiane, secondo i dati diffusi dal Ministero della Giustizia e dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria ha superato quota 66.063 unità, segnando un aumento del 4% dall’inizio del 2026. “Se attualmente troviamo persone che devono fare due anni e non escono, nonostante le misure alternative, significa che non hanno lavoro, non hanno famiglia e non hanno nulla per poter essere reinseriti e quindi rimangono in carcere”, ha spiegato il garante. 

Il tasso di sovraffollamento medio degli istituti penitenziari ha raggiunto il 128,8%, con Regioni come la Lombardia che presentano un tasso medio superiore al 150%. Per queste ragioni, ha concluso Pagano, “Un progetto come quello di Fondazione Cariplo “Limen, un futuro oltre la pena”, per l’amministrazione penitenziaria è fondamentale”. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla9 Novembre 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Oltre 550mila interventi di cataratta ogni anno in Italia, nuove possibilità per la chirurgia

2 Novembre 2026

Ascolti tv 21 settembre, Il Giovane Montalbano 2 su Rai1 vince con il 19,8% contro il Gf Vip. Gerry Scotti davanti a De Martino

22 Settembre 2026

Crisi migranti a Ceuta, la Spagna chiede il sostegno dell’Europa. Piantedosi: “Il 31 decideremo”

29 Agosto 2026

Pontina, domani chiuse le rampe di uscita sul Raccordo

6 Luglio 2017
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno