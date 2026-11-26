(Adnkronos) – “Con il progetto ‘governance multilivello’ il Dipartimento della Funzione Pubblica mette in campo una iniziativa che ha come obiettivo quello di affrontare in modo sistematico e strutturale la fragilità organizzativa dei comuni”. Lo ha annunciato Paolo Zangrillo, ministro per la Pubblica amministrazione, alla 43sima Assemblea Anci in corso a Verona. “Abbiamo individuato 21 aree territoriali – ha spiegato il ministro – che faranno da laboratorio per l’introduzione di strumenti pratici per sostenere i piccoli comuni”.

“Non dobbiamo dimenticare – ha aggiunto Zangrillo – che i Comuni fino a 5mila abitanti rappresentano circa il 70% dei 7.896 enti italiani e oltre 1/3 di essi opera con un massimo di 5 dipendenti complessivi. A questo dobbiamo aggiungere che oltre il 70% dei comuni sotto i 10mila abitanti ricorre a convenzioni per avere il segretario generale. In questo contesto vogliamo promuovere un modello di cooperazione tra le varie istituzioni del territorio”.

“Abbiamo inoltre introdotto – ha spiegato – misure specifiche per sostenere i piccoli Comuni, dal contributo per le spese dei segretari comunali negli enti fino a 5 mila abitanti allo stanziamento di un milione di euro per aiutarli a reclutare professionalità specializzate nell’innovazione tecnologica, passando per un Fondo da 50 milioni nel 2027 e 100 milioni dal 2028 per ridurre il divario retributivo tra il personale degli enti locali e quello delle altre amministrazioni. Gli enti locali sono il vero motore della Pubblica amministrazione. Perché è nei Comuni che lo Stato incontra quotidianamente i cittadini”.

“C’è una cassetta degli attrezzi per i comuni per cercare di aiutare le realtà territoriali e soprattutto quelle più piccole a disporre di tutti gli strumenti che servono per poter agire”, ha spiegato il ministro. “Noi qui davanti abbiamo una platea di sindaci che sono veramente degli eroi perché soprattutto in molte realtà, mi riferisco alle aree interne alle realtà più piccole, svolgono delle attività essenziali per la nostra collettività con una ristrettezza di ris