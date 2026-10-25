Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Ostia, blackout internet: quartiere offline

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla25 Ottobre 2026
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Ostia senza internet. Un problema generale di connessione per il quartiere, a giudicare dalla valanga di messaggi che i cittadini del litorale pubblicano sui gruppi Facebook dalle prime ore di oggi, domenica 25 ottobre. Il disservizio sembra di carattere generale e riguarda utenze domestiche a prescindere dal provider. 

I disservizi, a giudicare dai messaggi sui vari gruppi sin Facebook, si estendono fino all’Infernetto e ad Acilia, coinvolgendo decine di migliaia di persone del quadrante meridionale di Roma. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla25 Ottobre 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Ardea, il M5S risponde alla minoranza: «Il lupo si trasforma in agnello, la presunta verginità dell’opposizione»

26 Gennaio 2018

Napoli-Union Berlino 1-1, Garcia frena in Champions League

8 Novembre 2023

Sanremo 2024, Morgan: “Non ho presentato una canzone, gelo con Amadeus”

6 Dicembre 2023

Ardea, Savarese anticipa contenuti assemblea cittadina: “Basta ‘politica del cerotto’, vogliamo risanare davvero”

20 Dicembre 2017
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno