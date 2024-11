Orietta Berti avete mai visto il marito Osvaldo? Chi è e perché è famoso

Chi è e cosa fa nella vita, e perché è famoso, Osvaldo marito da oltre 50 anni della cantante Orietta Berti.

Osvaldo Paterlini, nato nel 1943, celebra nel 2023 i suoi 80 anni. A differenza della sua illustre moglie, Orietta Berti, figura emblematica della musica italiana, Paterlini ha sempre preferito una vita lontana dai riflettori.

Nonostante ciò, la sua presenza è stata costantemente evidenziata dalla cantante che non ha mai esitato a menzionarlo come suo unico e grande amore. La loro relazione va oltre il personale. Infatti, Paterlini ha ricoperto ruoli cruciali nella carriera di Orietta fungendo da manager, autista, consulente e producer. La coppia risiede a Montecchio, vicino Reggio Emilia, in una villa che rappresenta il loro nido d’amore.

Orietta Berti chi è e cosa fa nella vita il marito Osvaldo

Il matrimonio tra Osvaldo e Orietta risale al 1967 ed è benedetto dalla nascita di due figli: Omar nel 1975 e Otis nel 1980. Il loro legame si è evoluto negli anni mantenendo però intatta la passione che li ha uniti fin dall’inizio. Orietta non ha mai mancato di esprimere pubblicamente l’ammirazione per suo marito definendolo il suo punto di riferimento costante. La chiave del loro duraturo rapporto sembra essere la comunicazione aperta e onesta che permette loro di affrontare insieme ogni difficoltà.

La vita non ha risparmiato alla coppia momenti difficili; uno su tutti la malattia che ha colpito Osvaldo qualche anno fa. Il glaucoma diagnosticatogli gli ha imposto limitazioni significative costringendolo a rinunciare ad accompagnare Orietta nei suoi tour musicali. Nonostante le nove operazioni agli occhi subite da Osvaldo e i persistenti disagi causati dalle luci blu degli schermi, il sostegno reciproco non è mai venuto meno.

Oggi Orietta Berti vive a Montecchio, ai piedi dell’appennino reggiano, con il marito Osvaldo Paterlini, i suoi nove gatti e i due cani. La coppia risiede in una villa da sogno, circondata da paesaggi straordinari e immersa nel verde. Berti, con diversi scatti pubblicati sui social, ha spesso mostrato la sua casa ai suoi tantissimi fan ricevendo tanti complimenti. Nella casa si rivede l’amore per l’antiquariato della coppia, con ceramiche preziose e interi spazi della casa dedicati alle tante collezioni. Un’ambiente che rispetta molto la coppia stessa.