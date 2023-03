Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Velletri: Pietro Marcantoni candidato presidente dell’ordine per la lista “Impegno per il territorio”

Il 17 e 18 aprile prossimi gli iscritti al neonato Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Velletri saranno chiamati ad eleggere il presidente e i componenti del Consiglio dell’Ordine. Tra i candidati presidente spicca il nome di Pietro Marcantoni, con la lista n. 2 “Impegno per il territorio”.

Marcantoni, iscritto all’ODCEC dal 1992, da oltre trenta anni vive ed opera sul territorio dei Castelli Romani e del Litorale a sud della Capitale conoscendone profondamente i problemi, i bisogni e le esigenze. Agli occhi dei colleghi ha sempre dimostrato una grande umanità professionale e una particolare attenzione per le problematiche della categoria lavorando con energia e passione per affrontare le sfide del cambiamento e questo lo rende un candidato Presidente capace di organizzare e gestire un Ordine, come quello veliterno, che va strutturato integralmente.

Ad accompagnarlo in questa sfida una squadra di quindici candidati consiglieri competenti e motivati, consapevoli della complessità che l’istituzione di un nuovo ordine territoriale comporta ma con l’entusiasmo e la determinazione necessaria per raggiungere gli obiettivi indicati nel programma elettorale.

Tre i punti principali del programma della lista “Impegno per il territorio”: la prossimità e la presenza territoriale con l’apertura di una sede dell’ODCEC proprio a Velletri, in zona Tribunale, per essere sempre in grado di intercettare le istanze dei colleghi e dare risposte più immediate; la formazione professionale continua e gratuita per fare i modo che i colleghi siano sempre al passo con le novità che stanno investendo l’intera categoria; la creazione di un osservatorio in grado di coinvolgere tutti gli attori che, a vario titolo, hanno interesse nell’analisi e nella governance dei processi economici e sociali del territorio.

Per saperne di più e leggere il programma completo https://impegnoperilterritorio.it/index.php