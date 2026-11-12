Oppo lancia Pad 5 Pro: schermo 3.4K e chip Snapdragon 8 Elite Gen 5

(Adnkronos) – Oppo espande il proprio ecosistema in Italia introducendo Oppo Pad 5 Pro, un tablet di fascia alta progettato per affiancare la recente gamma di smartphone Find X10. Il dispositivo si presenta con una scocca unibody interamente realizzata in metallo, proposta nella finitura Mocha Brown, che riesce a contenere lo spessore in appena 5,94 millimetri.

La parte frontale è dominata da un pannello da 13,2 pollici con risoluzione 3.4K e luminosità di picco pari a 1.000 nit. La scelta del formato in 7:5 avvicina le proporzioni dello schermo a quelle di un tradizionale foglio A4, agevolando la lettura dei documenti e la gestione del multitasking. Sul fronte multimediale, il display supporta gli standard Dolby Vision, Netflix HDR e Amazon Video HDR, mentre la certificazione TÜV Rheinland Eye Comfort 5.0 attesta la riduzione della luce blu e l’assenza di sfarfallio tramite regolazione DC. Il comparto sonoro è affidato a otto altoparlanti Hi-Fi, suddivisi equamente tra mid-bass e tweeter, abbinati a una camera acustica da 9,68 cc.

Sotto la scocca opera il processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, affiancato da memorie RAM LPDDR5X e archiviazione UFS 4.1, con un sistema di dissipazione Dual-Drive che unisce grafite e camera di vapore per mantenere stabili le prestazioni. L’autonomia è garantita da un modulo da 13.380 mAh, accreditato di 20 ore di riproduzione video continua e compatibile con la ricarica rapida SUPERVOOC da 80 W, oltre alla funzione di bypass della batteria durante il gaming per limitare il surriscaldamento. Il sistema operativo preinstallato è ColorOS 16, con aggiornamento previsto a ColorOS 17 già nel corso di questo mese e una fluidità garantita fino a sei anni grazie ai motori software proprietari Trinity Engine e Luminous Rendering Engine.

Sul piano della produttività, l’interfaccia introduce la gestione avanzata tramite finestre fluttuanti e schede multiple, integrandosi con la suite O+Connect per trasferire file rapidamente verso PC Windows, Mac e dispositivi iOS, oltre a sfruttare automaticamente la connessione 5G degli smartphone OPPO compatibili. L’esperienza d’uso può essere completata tramite accessori dedicati come la Smart Keyboard e il pennino Oppo Pencil 3 Pro, capace di rilevare fino a 16.000 livelli di pressione.

Oppo Pad 5 Pro è già acquistabile in Italia sullo store ufficiale del marchio e presso i principali rivenditori autorizzati al prezzo di listino di 799,99 euro. Gli accessori sono disponibili anche separatamente, con la tastiera proposta a 239,99 euro, il pennino a 79,99 euro e l’alimentatore da 45 W a 9,99 euro, ma l’azienda ha previsto anche due pacchetti dedicati che includono il tablet insieme alla Smartcase a 809,98 euro oppure il bundle completo di tastiera, custodia e pennino a 1.049,98 euro.

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