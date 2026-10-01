Bancali usati e nuovi
LazioUltim'ora

Operaio morto al Colosseo, folla ai funerali di Andrea Moretti: presente anche il ministro Giuli

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla1 Ottobre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Una folla silenziosa ha dato, oggi, l’ultimo saluto ad
Andrea Moretti, il 22enne rocciatore morto nei giorni scorsi mentre effettuava lavori al Colosseo. Le esequie si sono svolte nei pressi della Grotta di Lourdes, scelta per poter accogliere tutta la gente accorsa, oltre a familiari ed amici, e non nella piccola chiesa del posto. Nella frazione di Tottea, a Crognaleto, in provincia di Teramo, presenti numerose autorità. In prima fila il ministro della Cultura Alessandro Giuli e il prefetto di Teramo Beatrice Agata Mariano.  

Presenti anche il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, il presidente della Provincia di Teramo, Camillo D’Angelo, diversi sindaci con la fascia tricolore e consiglieri regionali. Presente il primo cittadino di Crognaleto Orlando Persia, che per oggi, in occasione dei funerali del giovane, ha decretato il lutto cittadino. Affranti dal dolore la mamma Silvana, il papà Fabrizio e le sorelle Laura, Sara, e Katia, che hanno chiesto la massima riservatezza possibile.  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla1 Ottobre 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Terrorismo

Terrorismo, lunedì all’Università LUMSA l’incontro con il Prefetto di Roma e il direttore della Polizia postale e delle comunicazioni

13 Aprile 2024

Italpress e Meeting di Rimini rinnovano la media partnership per la 47^ edizione

10 Agosto 2026

Primo Maggio dei sindacati all’insegna dell’unità: Cgil, Cisl e Uil insieme a Marghera

1 Maggio 2026

Formula 1, oggi il Gp del Canada: orario, griglia di partenza e dove vederlo in tv e streaming

24 Maggio 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno