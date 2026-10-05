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Operaio morto a Caivano, tre persone indagate: mercoledì l’autopsia

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla5 Ottobre 2026
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(Adnkronos) –
Tre persone sono indagate per la morte di Salvatore Calignano, l’operaio edile 61enne morto domenica in ospedale dopo essere stato trovato gravemente ferito in una strada isolata di Caivano (Napoli).  

La Procura di Napoli Nord (procuratore Domenico Airoma, sostituto Sabrina Navarro) ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo e ha fissato l’autopsia per mercoledì pomeriggio. La famiglia Calignano è assistita dall’avvocato Francesco Petruzzi.  

Secondo la ricostruzione, venerdì il 61enne stava lavorando sul tetto di un capannone a Caivano. Dopo un grave infortunio sul lavoro, però, sarebbe stato abbandonato in via Fosso del Lupo, dove è stato soccorso dal 118. Nonostante il trasporto d’urgenza all’ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania, Salvatore Calignano è morto sabato mattina proprio a causa delle gravi ferite riportate. Le indagini sono condotte dai carabinieri. 

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