ROMA (ITALPRESS) – Dalla scuola alla telemedicina, dal turismo ai servizi della pubblica amministrazione. La fibra ottica come strumento di innovazione e sviluppo dei territori è al centro della partecipazione di Open Fiber alla 43esima Assemblea nazionale dell’Anci, in programma dal 25 al 27 novembre a Veronafiere. L’azienda ha incontrato sindaci e amministratori locali per illustrare le opportunità offerte dalla connettività ultraveloce, mettendo a disposizione competenze tecniche e progettuali per lo sviluppo di servizi digitali e l’individuazione degli strumenti di finanziamento pubblico.

Open Fiber raggiunge con la propria rete oltre 17,5 milioni di unità immobiliari, con un’infrastruttura che si estende per più di 169 mila chilometri. I servizi FTTH sono disponibili in 6.462 comuni, con oltre 4,5 milioni di clienti attivi attraverso gli operatori partner. Nel secondo trimestre del 2026 l’azienda ha attivato il 55% delle nuove linee FTTH in Italia. Alla fine dello stesso trimestre, Open Fiber contava 4,04 milioni di linee FTTH su un totale nazionale di 7,64 milioni, con una quota di mercato complessiva del 53%.

“Abbiamo realizzato una rete che raggiunge città, piccoli Comuni e territori montani. Ora il valore dell’infrastruttura dipende anche dalla capacità di tradurla in progetti e servizi per le persone”, sottolinea Giuseppe Gola, amministratore delegato di Open Fiber. “La fibra non è solo un’infrastruttura tecnologica: è un’infrastruttura di cittadinanza. Superare il digital divide significa garantire a tutti, ovunque vivano, la possibilità di esercitare pienamente i propri diritti”.

In occasione dell’Assemblea, Open Fiber ha presentato una serie di esperienze di innovazione digitale realizzate da Nord a Sud del Paese. A San Bellino, in provincia di Rovigo, il progetto Bellina sperimenta l’utilizzo dell’intelligenza artificiale nei servizi comunali, mentre a Inverno e Monteleone, nel Pavese, la connettività ultraveloce ha favorito la digitalizzazione dei processi amministrativi e l’insediamento di nuove attività professionali.

Sul fronte sanitario, a Eboli, in provincia di Salerno, l’Ambulatorio Virtuale di Comunità e la Clinica Virtuale del Sonno consentono di avvicinare i servizi specialistici ai cittadini, mentre a Vizzini, nel Catanese, la farmacia del paese è diventata un presidio di sanità digitale. A Milano, nell’Istituto La Salle del quartiere Crescenzago, la fibra supporta piattaforme educative e nuovi modelli didattici. A San Leo, in provincia di Rimini, la connettività favorisce la valorizzazione del patrimonio culturale e nuove forme di ospitalità, mentre a Campo di Giove, in Abruzzo, rappresenta uno strumento per contrastare l’isolamento delle comunità montane.

Tra le esperienze presentate a Verona anche quella del Comune di Pitigliano, in provincia di Grosseto, che nel corso dell’Assemblea si è aggiudicato il Premio Anci 2026 “IA nella PA Italia”. Il progetto, sviluppato grazie alla collaborazione tra Open Fiber ed Enea, con il supporto scientifico dell’Ingv e del Centro di ricerca SMARTER dell’Università dell’Insubria, ha consentito di sperimentare servizi digitali per il monitoraggio ambientale, la gestione dei flussi turistici e il supporto alle attività di protezione civile.

– Foto ufficio stampa Open Fiber –

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