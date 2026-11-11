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Cronaca

Opel Grandland Electric: ricarica più veloce con il nuovo caricatore da 22 kW

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla11 Novembre 2026
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(Adnkronos) –
Opel introduce un’importante novità per la gamma Grandland Electric, ampliando le possibilità di ricarica delle versioni completamente elettriche. Il SUV tedesco diventa il primo modello del marchio disponibile con un caricatore di bordo da 22 kW, progettato per ridurre i tempi di collegamento alle infrastrutture in corrente alternata. 

La nuova soluzione interessa Grandland Electric, Grandland Electric Long Range e Grandland Electric AWD, offrendo maggiore flessibilità nella ricarica domestica, aziendale e presso le colonnine pubbliche compatibili. 

Rispetto al caricatore da 11 kW, il sistema permette di dimezzare i tempi necessari per recuperare energia. 

Sulle versioni Grandland Electric e AWD, equipaggiate con batteria da 78 kWh, di cui 73 utilizzabili, il tempo indicato passa da circa cinque ore a poco più di due ore e mezza. 

Per la Long Range, dotata di accumulatore da 100 kWh, con capacità utilizzabile di 96,9 kWh, il tempo scende da 6,5 a 3,25 ore. 

 

La gamma Grandland elettrica abbina la maggiore flessibilità di ricarica a un’autonomia dichiarata che raggiunge 519 chilometri nella versione Electric e 691 chilometri nella Long Range, secondo il ciclo WLTP. 

Tutte le varianti adottano sospensioni con smorzamento selettivo in frequenza, tecnologia progettata per migliorare il comfort sulle irregolarità stradali mantenendo precisione e stabilità nella guida dinamica. 

Al vertice dell’offerta si colloca la Grandland Electric AWD, caratterizzata dalla trazione integrale e da due motori elettrici che sviluppano complessivamente 239 kW, equivalenti a 325 CV. La coppia massima raggiunge 509 Nm, mentre il conducente può scegliere quattro modalità di guida: Normal, Eco, Sport e 4WD.
 

Quest’ultima mantiene entrambi i motori attivi, distribuendo la potenza sulle quattro ruote. La modalità Sport modifica invece la risposta dello sterzo e dell’acceleratore. 

Con il nuovo caricatore da 22 kW, Opel punta a rendere la Grandland Electric ancora più versatile, intervenendo su uno degli aspetti fondamentali nell’utilizzo quotidiano delle automobili elettriche: la gestione dei tempi di ricarica. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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