Opel Corsa GSE: la hot hatch elettrica da 281 CV

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Opel apre un nuovo capitolo nella storia delle sue compatte sportive con la nuova Corsa GSE, la versione completamente elettrica destinata a raccogliere l’eredità delle storiche GSi e OPC. Con 207 kW (281 CV) e 345 Nm di coppia, la nuova arrivata diventa la Corsa di produzione più potente mai realizzata, capace di accelerare da 0 a 100 km/h in appena 5,5 secondi.

Il debutto ufficiale è previsto entro la fine dell’anno, mentre la prima apparizione pubblica avverrà al Salone dell’Automobile di Parigi in ottobre.

La nuova Opel Corsa GSE nasce per offrire un’esperienza di guida sportiva senza rinunciare ai vantaggi della propulsione elettrica.

La trazione anteriore è supportata da un differenziale autobloccante Torsen multidisco, mentre il telaio ribassato è stato sviluppato con sospensioni dedicate, ammortizzatori idraulici specifici e barre antirollio calibrate per garantire maggiore precisione nella guida.

A completare il pacchetto tecnico troviamo un impianto frenante ad alte prestazioni con pinze anteriori a quattro pistoncini, uno sterzo ottimizzato e una taratura dedicata dei pedali, studiata per offrire un feeling più diretto e coinvolgente.

L’identità sportiva della Corsa GSE è evidente anche dal punto di vista estetico.

La vettura adotta cerchi specifici da 18 pollici, dettagli esclusivi della linea GSE e un abitacolo caratterizzato da sedili sportivi ad alte prestazioni, cinture di sicurezza gialle e una grafica dedicata per la strumentazione digitale, con informazioni specifiche dedicate alla guida sportiva.

La nuova GSE raccoglie l’eredità di una lunga tradizione iniziata con la Opel Corsa GSi del 1988.



La prima generazione pesava appena 820 kg e disponeva di un motore 1.6 da 100 CV, capace di raggiungere i 188 km/h e di accelerare da 0 a 100 km/h in circa 9,5 secondi. Già allora il telaio, l’impianto frenante e l’assetto erano stati sviluppati per offrire un comportamento dinamico superiore rispetto alla Corsa tradizionale.

Negli anni successivi sono arrivate le evoluzioni Corsa B GSi e Corsa C GSi, sempre più potenti e raffinate, fino all’introduzione della sigla OPC nel 2007.

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