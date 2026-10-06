Opel Corsa GSE: 281 CV elettrici per la nuova hot hatch

(Adnkronos) – Opel riporta la Corsa nel territorio delle hot hatch con una formula completamente elettrica. La nuova Corsa GSE è ora ordinabile in Italia e diventa la versione di serie più prestazionale della compatta tedesca, affiancando Mokka GSE nella nuova famiglia sportiva del marchio.

Il motore elettrico sviluppa 207 kW, equivalenti a 281 CV, e 345 Nm di coppia. Numeri che permettono alla Corsa GSE di accelerare da 0 a 100 km/h in 5,5 secondi e raggiungere una velocità massima di 180 km/h. A sottolineare il carattere della vettura contribuisce anche un sistema di sound attivo, sviluppato specificamente per accompagnare accelerazione e velocità.

La trasformazione non riguarda soltanto le prestazioni. La trazione anteriore è abbinata a un differenziale autobloccante meccanico Torsen, mentre l’assetto ribassato utilizza assi, barre stabilizzatrici e fine corsa idraulici specifici. Anche sterzo e risposta dei pedali ricevono una taratura dedicata. L’impianto frenante adotta invece pinze Alcon anteriori a quattro pistoncini.

Tre le modalità di guida disponibili: Sport, Normal ed Eco. La batteria agli ioni di litio ha una capacità di 54 kWh, 51 kWh netti, e consente un’autonomia dichiarata fino a 374 km WLTP. Collegandosi a una colonnina rapida in corrente continua, il passaggio dal 20 all’80% richiede circa 27 minuti.

Anche l’estetica segue una direzione precisa. Paraurti specifici, cerchi da 18 pollici con pneumatici Michelin Pilot Sport 4S, pinze gialle e dettagli neri distinguono immediatamente la GSE. Nell’abitacolo spiccano invece i sedili Performance in Alcantara con motivo a scacchi, le cinture gialle e il volante sportivo.

Non manca l’attenzione all’utilizzo quotidiano: bagagliaio da 267 a 1.042 litri, sedili e volante riscaldabili, cruise control adattivo, telecamera posteriore e tecnologia V2L completano la dotazione.

—

motori

webinfo@adnkronos.com (Web Info)