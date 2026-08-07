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Cronaca

Onimusha: Way of the Sword, il nuovo trailer

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla7 Agosto 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Capcom ha diffuso un nuovo trailer di Onimusha: Way of the Sword, intitolato “Severing Fates”. Il filmato mostra Musashi in visita a un santuario noto per la sua capacità di recidere i fili del destino, ma il luogo si rivela ben più inquietante del previsto: al suo interno si annida una presenza corrotta che si nutre dei desideri di chi vi si reca in cerca di aiuto. 

Il santuario raffigurato nel trailer si ispira allo Yasui Konpiragu, tempio reale situato a Kyoto, e rientra nella scelta di Capcom di ambientare il gioco in luoghi che riprendono fedelmente location esistenti della città giapponese. Questa attenzione alla geografia reale si conferma quindi uno degli elementi centrali della nuova iterazione della serie, che punta a costruire un’atmosfera storica riconoscibile pur mantenendo l’impianto action che ha sempre caratterizzato il franchise. 

Onimusha: Way of the Sword arriverà il 4 settembre su PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2 e PC tramite Steam, Epic Games Store e Microsoft Store. Una demo del gioco è già scaricabile su tutte le piattaforme, con la sola eccezione di Switch 2, per la quale non è ancora stata resa disponibile una versione di prova. 

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