OMODA X, debutto mondiale il 20 ottobre

(Adnkronos) – OMODA presenterà il nuovo crossover OMODA X il 20 ottobre, durante l’evento OMODA X NIGHT in programma nell’ambito dell’International User Summit di Wuhu, in Cina.

Secondo quanto anticipato dal marchio del gruppo Chery, il modello unirà proporzioni ispirate alle auto sportive e un’impostazione rialzata da fuoristrada. La carrozzeria avrà linee geometriche nette e riprenderà lo stile futuristico “Mecha” già presente nella gamma OMODA.

OMODA X si aggiungerà a un’offerta che in Italia comprende OMODA 5, disponibile nelle versioni benzina, full hybrid ed elettrica, i SUV ibridi plug-in OMODA 7 e OMODA 9 e la compatta OMODA 4, presentata in anteprima nazionale al Salone Auto Torino.

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