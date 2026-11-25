(Adnkronos) – I giudici della Corte d’Assise d’Appello di Milano hanno confermato l’ergastolo, inflitto in primo grado dal Tribunale di Busto Arsizio (Varese), per Douglas Carolo e Michele Caglioni accusati del delitto di Andrea Bossi, il 26enne accoltellato il 27 gennaio 2024 nella sua casa a Cairate, in provincia di Varese. Le motivazioni saranno rese note entro il 25 gennaio prossimo, mentre la richiesta di accesso alla giustizia riparativa chiesta, e discussa oggi in aula, da Caglioni verrà decisa successivamente con un provvedimento separato.

La sostituta procuratrice generale di Milano Maria Saracino aveva chiesto la conferma della condanna all’ergastolo per Douglas Carolo e la riduzione della condanna a 26 anni per Michele Caglioni, il quale ha chiesto, nell’udienza di oggi, l’accesso alla giustizia riparativa. Dietro la richiesta dell’accusa al ventiduenne, accusato con l’amico e coimputato di 23 anni di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e dal nesso teleologico (la volontà di rapinare la vittima), di utilizzo indebito del bancomat e di autoriciclaggio, il riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti. Richiesta che i giudici dell’appello hanno rigettato confermando l’ergastolo per entrambi gli imputati.

In primo grado i giudici avevano riconosciuto come l’unico movente dell’omicidio di Andrea Bossi “è quello economico, la ricerca di soldi facili peraltro non destinati al proprio sostentamento” ma per fare la bella vita. La vittima era stata aggredita e colpita in contemporanea: prima il ventiseienne è stato stordito a colpi di pentola, poi è stato ucciso con una coltellata alla giugulare.

“Abbiamo chiesto con forza l’ergastolo e siamo rimasti stupiti quando la Procura generale ha chiesto di applicare le attenuanti generiche, che non merita, a Caglioni. I genitori e la sorella vivono tutti i giorni l’ergastolo, Andrea Bossi è stato barbaramente ucciso a 25 anni da due ragazzi che non si sono mai pentiti ma hanno continuato nel tentativo di rimpallarsi le responsabilità dimenticando che è un omicidio in concorso pianificato da un mese”. Lo afferma l’avvocato Davide Toscani che assiste la famiglia di Andrea Bossi, il 26enne accoltellato il 27 gennaio 2024 nella sua casa a Cairate, in provincia di Varese.

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