Omc Med Energy 2027, Priolo (Reg. Emilia-Romagna): “”Ravenna sempre più hub energetico, il porto

Presentato a Ravenna il programma di OMC Med Energy 2027, in calendario dal 13 al 15 aprile al Pala De André. Al centro dell’evento, il ruolo strategico del Mediterraneo per l’energia, la logistica e la sicurezza degli approvvigionamenti, con Ravenna protagonista grazie al suo porto e alle infrastrutture energetiche. “OMC è un punto di riferimento italiano per il settore, ma anche per le istituzioni, perché all’interno della strategia del Mediterraneo stiamo cercando di collocare il porto di Ravenna anche nella strategia dei porti del Nord-Est. Per noi è molto importante, perché si parla di commercio ma anche di energia. Il porto di Ravenna si sta qualificando come hub energetico e abbiamo bisogno di individuare le traiettorie del futuro, sapendo che oggi sono fortemente condizionate dagli equilibri geopolitici internazionali. Le dinamiche cambiano di giorno in giorno, ma abbiamo anche un ruolo importante a supporto del sistema Paese grazie al nostro rigassificatore. Sappiamo che oggi il GNL è una delle fonti primarie che garantiscono l’approvvigionamento energetico nazionale. Ci troviamo in un contesto internazionale complesso. Il porto di Ravenna è il primo porto per rinfuse nel sistema Paese e si colloca all’interno di una Zona Logistica Semplificata molto qualificata. Parliamo quindi di energia, ma anche di merci, strategie, logistica e internazionalizzazione, in uno scenario in cui grandi protagonisti come la Cina condizionano le strategie commerciali. A questo si aggiungono le questioni legate all’approvvigionamento di gas e petrolio e allo sviluppo delle fonti rinnovabili. Per noi è importante il lavoro che si sta facendo e che si farà in questo contesto e siamo lieti di poter partecipare”, ha dichiarato Irene Priolo, assessora regionale all’Ambiente, Programmazione territoriale, Mobilità e Trasporti e Infrastrutture, a margine della presentazione.