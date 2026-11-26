Olympiacos-Milan, perché la Uefa ha cambiato il marcatore: non è gol di Pirola ma autogol di Maignan

(Adnkronos) – Colpo di scena nel referto di Olympiacos-Milan. La Uefa ha cambiato l’attribuzione del gol che aveva portato in vantaggio la formazione greca al 31′: non è più una rete di Pirola, ma un’autorete di Mike Maignan. Tutto nasce da un calcio d’angolo battuto da Gustavo Sà. Il difensore italiano Pirola svetta in area e colpisce di testa, indirizzando il pallone verso la porta rossonera. La sfera centra la traversa, poi rimbalza sulla nuca di Maignan e finisce in rete. In un primo momento il gol era stato assegnato a Pirola, protagonista del colpo di testa. Successivamente, però, è arrivata la revisione ufficiale della Uefa: la deviazione decisiva del portiere del Milan ha portato a modificare il marcatore, con la rete registrata come autogol di Maignan. Una beffa per il portiere rossonero, coinvolto suo malgrado in una dinamica davvero particolare e per Pirola, che dopo aver esultato per il gol si vede togliere la soddisfazione della marcatura personale.

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