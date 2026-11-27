(Adnkronos) – Cresce il numero delle persone con Parkinson e, con esso, la necessità di ripensare le strategie di prevenzione e i modelli di assistenza. In Italia – informa una nota della Società italiana di neurologia – sono oltre 300.000 le persone che convivono con questa patologia, la seconda malattia neurodegenerativa più diffusa dopo l’Alzheimer. A livello mondiale, secondo uno studio pubblicato sul British Medical Journal nel 2025, entro il 2050 il numero dei pazienti potrebbe raggiungere i 25,2 milioni, con un incremento del 112% rispetto al 2021, principalmente per effetto dell’invecchiamento della popolazione. Numeri che impongono di agire fin da oggi per rispondere ai bisogni di salute di domani.

In questo scenario – si legge – la Società Italiana di neurologia (Sin) plaude e offre il proprio sostegno alla Giornata nazionale del Parkinson, che si celebra sabato 28 novembre, promossa dalla Fondazione Limpe per il Parkinson Ets, con il patrocinio della Società italiana Parkinson e disordini del movimento – Limpe-Dismov Ets. Circa 100 centri neurologici specializzati in tutta Italia apriranno le porte a pazienti, familiari e cittadini, offrendo occasioni di confronto con gli specialisti, informazione e orientamento sui percorsi di cura. In oltre 50 località si svolgerà, inoltre, la passeggiata inclusiva “Un Passo per il Parkinson”, per richiamare l’attenzione sul valore del movimento nella gestione della malattia.

“La Giornata rappresenta un’importante occasione per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle problematiche legate alla malattia di Parkinson, sostenere la ricerca scientifica e rafforzare la vicinanza alle persone che ne soffrono, anche attraverso il coinvolgimento delle associazioni dei pazienti – dichiara Leonardo Lopiano, consigliere Sin –. La collaborazione tra la Sin e la Società italiana Parkinson e disordini del movimento, associazione autonoma aderente alla Sin, è molto stretta. La Sin è da sempre impegnata nella diffusione delle conoscenze su questa patologia e sta portando avanti una campagna nazionale dedicata alla prevenzione delle malattie neurodegenerative, tra cui il Parkinson”.

“Proprio la prevenzione rappresenta una delle frontiere più importanti della neurologia contemporanea – sottolinea Mario Zappia, presidente della Sin –. Sebbene non esistano ancora strategie in grado di impedire con certezza l’insorgenza del Parkinson, l’attenzione della comunità scientifica è sempre più rivolta ai fattori di rischio modificabili, al ruolo degli stili di vita, ai benefici dell’attività fisica e all’impatto delle esposizioni ambientali. Parallelamente, lo studio dei biomarcatori e dei segnali che possono precedere anche di anni la comparsa dei disturbi motori apre nuove prospettive per individuare la patologia nelle sue fasi iniziali e sviluppare trattamenti in grado, in futuro, di modificarne il decorso”.

Alla capacità della ricerca di anticipare la malattia e individuare nuove opportunità terapeutiche deve però corrispondere un’evoluzione dei modelli assistenziali – conclude la nota – in grado di rispondere alla crescente domanda di salute. In questa direzione si muove anche il nuovo Piano nazionale della cronicità, approvato in Conferenza Stato-Regioni il 23 ottobre 2025, che richiama l’importanza di rafforzare l’organizzazione dei servizi in rete, garantire la continuità delle cure e ridurre le disuguaglianze nell’accesso all’assistenza.

I progressi della ricerca, infatti, devono tradursi in opportunità concrete per tutti i pazienti, indipendentemente dal luogo in cui vivono, affinché ogni persona possa ricevere le cure più appropriate in tutte le fasi della malattia. Investire oggi nella salute del cervello significa non soltanto migliorare la qualità di vita dei pazienti e delle loro famiglie, ma anche contribuire alla sostenibilità futura del Servizio sanitario nazionale.

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