(Adnkronos) – Dopo il ‘blitz’ con mortadella in un centro di preghiera islamico, il questore della provincia di Roma ha adottato nei confronti del noto influencer Simone Carabella, particolarmente attivo sulle più comuni piattaforme social, il foglio di via con divieto di ritorno nel Comune di Civitavecchia per un periodo di un anno.

Nel dettaglio, il destinatario del provvedimento preventivo, adottato all’esito dell’istruttoria curata dalla Divisione Anticrimine, lo scorso ottobre è andato in un centro di preghiera di fede islamica nel Comune di Civitavecchia e, una volta all’Interno avrebbe assunto atteggiamenti di scherno e provocatori nei confronti dei fedeli presenti, consumando prodotti alimentari di derivazione suina e determinando l’interruzione del momento di raccoglimento religioso. Poi, prima di allontanarsi dal luogo di culto, avrebbe prospettato ai presenti l’ipotesi di tornare anche nei giorni successivi per replicare lo stesso comportamento. L’influencer, inoltre, ha pubblicato sui social network le immagini realizzate in diretta nelle circostanze descritte, anche documentando uno dei fedeli presenti, il cui volto era stato oscurato con la sovrapposizione di un’immagine di un maiale, accentuando ulteriormente l’intento provocatorio rispetto alla fede religiosa musulmana. Quanto accaduto è documentato nel provvedimento adottato sono stati segnalati all’Autorità giudiziaria al termine degli approfondimenti della Digos della Questura capitolina, al cui vaglio sono ulteriori analoghi episodi che si sono verificati nel territorio della provincia di Roma.

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