Nvidia verso il licenziamento del CEO Jensen Huang, travolto dagli scandali

(Adnkronos) – Il consiglio di amministrazione di Nvidia starebbe preparando la rimozione dell’amministratore delegato Jensen Huang. Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, la decisione arriverebbe a stretto giro dopo un’inchiesta del New York Times che ha svelato una seconda presunta relazione extraconiugale del manager, questa volta con una dirigente a lui direttamente subordinata, Kimberly Powell, vicepresidente della divisione dedicata alla sanità.

La riunione decisiva del board per stabilire le sorti del fondatore e volto simbolo della corsa all’intelligenza artificiale sarebbe fissata già per la giornata odierna. Le indiscrezioni hanno immediatamente penalizzato il titolo del gigante tecnologico, che nelle contrattazioni after-hour di mercoledì ha registrato una flessione superiore al sette percento, riflettendo il nervosismo dei mercati di fronte a un improvviso vuoto di potere ai vertici.

Stando alle fonti anonime citate dal New York Times, Huang e Powell, entrambi sposati con altre persone, sarebbero stati ripresi insieme in un hotel di San Jose lo scorso marzo, durante la conferenza per sviluppatori GTC organizzata dalla stessa Nvidia. Sebbene la testata statunitense non abbia visionato direttamente il filmato, le voci su un presunto legame tra i due circolavano da tempo nei corridoi dell’azienda, alimentate secondo la CNBC anche dall’incarico di vertice ricoperto dalla manager nonostante l’assenza di una formazione specifica in ambito medico o scientifico.

Questa nuova rivelazione aggrava una posizione già compromessa nel fine settimana precedente, quando l’azienda e lo stesso Huang avevano confermato una precedente relazione extraconiugale con Alice Huang, dirigente di Megaspeed sospettata di essere una spia cinese. Per far luce su quel caso, il colosso di Santa Clara aveva incaricato l’ex procuratore federale Joon H. Kim e lo studio legale Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, ma l’accelerazione delle ultime ore suggerisce che i vertici societari non intendano attendere l’esito dell’indagine interna prima di passare ai fatti.

A delineare la portata della crisi contribuisce anche un retroscena pubblicato da Wired, secondo cui già lo scorso anno l’amministratore delegato si sarebbe affidato a Heller, una società di comunicazione specializzata nella gestione di scandali sessuali di alto profilo. L’agenzia, nota per aver assistito in passato figure pubbliche come l’ex deputato statunitense Anthony Weiner e lo scrittore Jeffrey Toobin, non ha rilasciato commenti sulla vicenda, così come la stessa Nvidia ha scelto per il momento la linea del silenzio.

—

tecnologia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)