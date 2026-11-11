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Nvidia, Huang e l’amante ‘spia’: cosa rischia l’Europa nella guerra dei chip

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla11 Novembre 2026
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Le accuse di spionaggio cinese che coinvolgono il numero uno di Nvidia, l’azienda statunitense che domina il mercato dei chip, aprono nuovi interrogativi sul controllo delle tecnologie per l’intelligenza artificiale. Tra possibili restrizioni americane, chieste da più parti, tensioni con Pechino e rischi per le forniture, l’Europa prova a ridurre la propria dipendenza con il Chips Act e con una piattaforma per la progettazione di semiconduttori appena lanciata, che mobiliterà 525 milioni di euro. Ma ancora una volta, le decisioni le prendono Washington e Pechino.

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