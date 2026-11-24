(Adnkronos) – Il reintegro di Jensen Huang come Ceo di Nvidia potrebbe aver permesso a Donald Trump di incassare fino a 15 milioni di dollari. E’ quanto rileva il ‘Financial Times’. Le dichiarazioni finanziarie presentate dal presidente degli Stati Uniti all’Office of Government Ethics, l’ultima delle quali depositata il 5 novembre, indicano che al 30 settembre Trump potrebbe aver posseduto fino a 370.000 azioni Nvidia. Le azioni, che nelle ultime settimane avevano subito un forte calo, lunedì sono salite di oltre il 30% dopo l’annuncio del ritorno di Huang alla guida del colosso dei semiconduttori. La Casa Bianca non ha risposto a una richiesta di commento. Trump ha dichiarato di essere stato direttamente coinvolto nella decisione di reintegrare Huang. “Ho parlato con loro, mettiamola così”, ha detto Trump lunedì alla Cnbc. “E li ho convinti… Ho concluso l’accordo”.

Il consiglio di amministrazione di Nvidia ha dichiarato di aver ricevuto indicazioni da “alti livelli” del governo statunitense. “Sulla base di tali indicazioni, il consiglio è fiducioso che il reintegro di Huang non comporti alcun rischio per la sicurezza nazionale”, ha aggiunto la società. “Il Paese ha bisogno della leadership di Jensen in Nvidia per garantire il successo e la prosperità non solo dell’azienda, ma anche dell’economia americana”, ha scritto Trump in un post sui social media dopo l’annuncio del consiglio di amministrazione.

Le dichiarazioni relative agli obblighi di trasparenza finanziaria, che riportano il portafoglio azionario di Trump, coprono soltanto il periodo fino alla fine di settembre, quindi precedono le dimissioni di Huang, avvenute in seguito alla diffusione di notizie su relazioni extraconiugali, tra cui una presunta relazione con una spia cinese. I documenti, inoltre, non includono eventuali acquisti o vendite effettuati in ottobre o novembre. Le dichiarazioni, sottolinea il quotidiano economico britannico, “non riportano cifre precise relative alla vendita e all’acquisto delle azioni, ma indicano soltanto ampie fasce di valori. La stima massima delle partecipazioni è stata calcolata ipotizzando che Trump abbia sempre acquistato il quantitativo più alto previsto da ciascuna fascia e venduto quello più basso. Secondo la stima minima, invece, Trump potrebbe aver posseduto soltanto 32.000 azioni, per un valore di 5,3 milioni di dollari, e avrebbe guadagnato appena 1,3 milioni grazie al rialzo. Questo calcolo presuppone che abbia venduto il numero massimo di azioni e acquistato quello minimo”.

I guadagni registrati da Trump lunedì arrivano dopo un periodo difficile per gli azionisti Nvidia, penalizzati dallo scandalo che ha coinvolto Huang e dai timori sulla sostenibilità del boom dell’intelligenza artificiale, fattori che hanno pesato sul prezzo delle azioni. “Se Trump avesse mantenuto il numero massimo di azioni, prima del rialzo di lunedì avrebbe perso 42 milioni di dollari rispetto al valore massimo raggiunto in precedenza dalle sue partecipazioni Nvidia. La strategia di investimento del portafoglio di Trump consiste nell’acquistare un campione ampiamente rappresentativo dei titoli che compongono l’indice S&P 500. Nvidia è una delle società con il maggiore peso all’interno dell’indice”. Ruben Gallego, senatore democratico dell’Arizona, ha scritto sui social media: “Dobbiamo indagare su quali operazioni azionarie siano state effettuate prima dell’annuncio. Questa Casa Bianca è la più corrotta della storia”.

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