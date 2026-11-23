“Oltre al dovere di maggiore responsabilità da parte del consumatore nella lettura delle etichette, ci attendiamo che le istituzioni facciano la loro parte per chiarire il quadro e semplificare le scelte dei cittadini”. È quanto affermato da Massimiliano Dona, presidente di Unione nazionale consumatori, nel corso dell’evento promosso da Danone a Milano per lanciare la campagna “Kéfir: Vuoi sapere la Verità?”.