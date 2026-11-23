Italia
Nutrizione, Dona (Unc): ‘è responsabilità istituzioni semplificare scelte cittadini’
“Oltre al dovere di maggiore responsabilità da parte del consumatore nella lettura delle etichette, ci attendiamo che le istituzioni facciano la loro parte per chiarire il quadro e semplificare le scelte dei cittadini”. È quanto affermato da Massimiliano Dona, presidente di Unione nazionale consumatori, nel corso dell’evento promosso da Danone a Milano per lanciare la campagna “Kéfir: Vuoi sapere la Verità?”.