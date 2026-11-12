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Nuovi allarmi bomba oggi nelle scuole, il testo è diverso: la firma sempre di ‘Andropov’

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla12 Novembre 2026
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(Adnkronos) – Nuovi allarmi bomba oggi giovedì 12 novembre nelle scuole di tutta Italia. Il testo della mail che annuncia ordigni negli istituti, sempre a firma di ‘Mikhail Andropov’, è diverso da quello di ieri. 

“Attenzione. Vi informo che oggi, 12 novembre, l’edificio è stato minato e in questo preciso momento la vostra vita è in pericolo. L’ordigno esplosivo è stato realizzato con cura e contiene una miscela di nitrato di ammonio e nitrometano (ANNM) – silegge – All’interno del corpo dell’ordigno sono presenti numerosi frammenti metallici che, dopo la detonazione, mutileranno i sopravvissuti. Per impedire che l’ordigno venga individuato dai cani da fiuto, è stato inserito in sacchetti sottovuoto, il che esclude la possibilità di rintracciarlo”. “Inoltre, proprio in questo momento è stato piazzato un ordigno esplosivo a Palazzo Chigi, in Piazza Colonna, 370. Siamo consapevoli che molto probabilmente lo considererete uno scherzo, ed è proprio per questo che in questo preciso istante abbiamo fatto esplodere un ordigno in una delle scuole della città, causando la morte di alcune persone. Chiediamo le dimissioni immediate dell’attuale primo ministro Giorgia Meloni; vi concediamo un po’ di tempo per prendere una decisione. In caso di mancato rispetto o di ignoranza delle nostre richieste, ve ne pentirete amaramente. Se non adotterete misure adeguate, ci saranno centinaia di vittime. Il conto alla rovescia è iniziato. Con disprezzo, Mikhail Andropov”,  

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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